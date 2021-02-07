Yazı aratmayan hava geliyor! Meteoroloji'den sıcak hava açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı. Bugün yağış beklenmezken sıcaklıkların ülke çapında mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağışlara mola...Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre sıcaklık artıyor. Yapılan son tahminlere göre bugün özellikle sabahın ilk saatlerinde iç ve doğu kesimlerde zirai don ve buzlanma bekleniyor.
Öte yandan sıcaklıkların artmasına bağlı olarak da olası çığ düşmelerine karşı iç ve doğu kesimlerde yaşayan vatandaşlar uyarıldı.
Peki, bugün hava durumu nasıl? Güncel 7 Şubat hava durumu raporunu haberimizde derledik.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.