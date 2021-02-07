Yazı aratmayan hava geliyor! Meteoroloji'den sıcak hava açıklaması

Yağışlara mola...Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre sıcaklık artıyor. Yapılan son tahminlere göre bugün özellikle sabahın ilk saatlerinde iç ve doğu kesimlerde zirai don ve buzlanma bekleniyor.