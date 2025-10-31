Yazdan kalma günler yaşanacak! Uzman isimden su uyarısı...
Pastırma yazı etkisi hafta sonu da sürecek. Meteoroloji müjdeyi verdi. Son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. İşte tatil fırsatı olanlar için son fırsat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 31 Ekim Cuma hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Öte yandan barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu susuzluk içme suyu açısından seneye yazın afet durumuna gelecek geç kalınmış önlemleri hiç olmazsa seneye için uygulamaya sokalım" dedi.
PROF. DR. ŞEN: SUSUZLUK SENEYE YAZ AFET HALİNE GELECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aylarda barajlardaki su oranları sürekli yükselirdi. Bu sene bu yükselme yok hatta azalma eyleminde. İstanbul yüzde 23'e indi. Bakalım bir hafta sonra nereye inecek? Bu durum hem içme suyu hem tarımsal açıdan risk oluşturuyor. Ama biz gündemi kısır çekişmelerle ile geçiriyoruz. Bu susuzluk içme suyu açısından seneye yazın afet durumuna gelecek geç kalınmış önlemleri hiç olmazsa seneye için uygulamaya sokalım" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Su konusunda durumun bu kadar ciddi olacağını 2025'in başında söylemeye başlamıştık ama kim dinledi de önlem aldı. Bu kafayla biz daha çok susuz kalırız. Yetkililere sesleniyorum. Çağırın bizi akıl verelim. Akil akıldan üstündür. Sizler en iyisini bilirsiniz ama su ortada öyle söylemiyor" ifadelerini kullandı.