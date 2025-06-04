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Yazar Nihat Genç'ten üzen haber! Entübe edildi

Yazar Nihat Genç'ten üzen haber! Entübe edildi

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören yazar Nihat Genç'in günlerdir yoğun bakımda olduğu ve dün entübe edildiği öğrenildi.

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Akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci-yazar Nihat Genç'ten üzücü haber geldi.

Gazeteci Erdem Atay, Genç'in 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün itibarıyla entübe edildiğini duyurdu.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru… Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla."

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