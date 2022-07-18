Yaza mola fena geliyor! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı İstanbul, Edirne, Rize...

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde (Salıpazarı) ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.