Yaza mola fena geliyor! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı İstanbul, Edirne, Rize...
Uzun süredir etkili olan bunaltan sıcaklara mola...Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hava biraz üşütecek öte yandan sağanak yağış ve fırtına da etkili olacak. İller tek tek açıklandı. İşte son hava durumu açıklaması...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün ve yarın kuvvetli rüzgar yurdun önemli bir bölümünü etkileyecek. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde rüzgarın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
AFAD'dan açıklama geldi:AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde (Salıpazarı) ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun’un ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa); Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa’nın batısı) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.