Yaz tatillerini geçirmek için geliyorlar! Uzun kuyruklar oluştu

"Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz"

Almanya'dan tatili memleketi Karaman'da geçirmek için gelen Melih Kibar, yolculuklarının iyi geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yılla göre sınır kapılarından geçişlerimiz rahattı. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 6 hafta ülkemizde kalacağız. Tatil için ise Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz" dedi.