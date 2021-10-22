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Yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

Yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgeleri yağışlı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Bodrum'da 23 dereceyi bulan güzel havayla, 23 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe Plajı'nda denize girdi. 

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Yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Bazı yabancı turistler şezlongda güneşlenip kitap okurken, bazıları da denizin keyfini çıkardı. 

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Yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi

Görüntüler yaz aylarını aratmadı.

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Yaz mevsimini aratmayan görüntüler! Bodrum'da ekim ayında deniz keyfi
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