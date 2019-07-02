Yaylaya kurt indi! Köylüler sokağa çıkmaya korkuyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Alacapazarı Yaylası'nda, köylüler kurt saldırılarından korunmak için av tüfekleri ve köpeklerle nöbet tutuyorlar.

Ormanlık alanda aç kalan kurtlar, hayvanlarıyla yaylaya göç eden, yaylacıların korkulu rüyası oluyor.