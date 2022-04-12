Yayına çıkmayan İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı mı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya'nın yerine sabah bültenini İlker Karagöz sundu. İzleyiciler Küçükkaya'nın kanaldan ayrıldığını düşünürken olayın aslı başka çıktı.Abone ol
Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını açan izleyiciler bugün ekranda Küçükkaya'yı göremedi.
Karşılarında İlker Karagöz'ü gören izleyiciler, Küçükkaya'nın kanaldan ayrıldığını düşündü. Ancak İsmail Küçükkaya'nın iki gün önce ABD'ye gittiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Küçükkaya'nın tatil yaptığı ortaya çıktı.