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'Yayılacaksa aşk yayılsın' deyip Neslihan Atagül Kadir Doğulu'yla dudak dudağa paylaştı

'Yayılacaksa aşk yayılsın' deyip Neslihan Atagül Kadir Doğulu'yla dudak dudağa paylaştı

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla öpüştüğü anları sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Sosyal medya sallandı.

'Yayılacaksa aşk yayılsın' deyip Neslihan Atagül Kadir Doğulu'yla dudak dudağa paylaştı

Fatih Harbiye dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift, pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.

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'Yayılacaksa aşk yayılsın' deyip Neslihan Atagül Kadir Doğulu'yla dudak dudağa paylaştı

En son 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti.

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'Yayılacaksa aşk yayılsın' deyip Neslihan Atagül Kadir Doğulu'yla dudak dudağa paylaştı

Geçirgen bağırsak sendromu sebebiyle zor günler geçiren oyuncunun en büyük destekçisi eşi Kadir Doğulu... Her anını eşine ayıran ünlü oyuncu Atagül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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'Yayılacaksa aşk yayılsın' deyip Neslihan Atagül Kadir Doğulu'yla dudak dudağa paylaştı

Atagül de eşine olan aşkını gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu eşiyle çekildiği bu fotoğrafın altına 'Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın' mesajını düştü.

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