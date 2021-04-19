Fatih Harbiye dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift, pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.