Yavuz Sultan Selim Köprüsü4nden geçecek demir yoluyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıllarda (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) üzerinden geçecek demir yolunu en kısa zamanda bitirmek için olağanüstü çalışma gösteriyoruz." dedi.

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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katılan Karaismailoğlu, üniversitenin yeni dönemdeki ilk dersini "Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu" başlıklı sunumuyla verdi.

Küresel anlamda trafik ve ulaşım hareketliliği, şehirleşme ve akıllı ulaşım sistemlerine değinen Karaismailoğlu, bu kapsamda İstanbul'da hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Dün Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki aylarda her ay İstanbul'da bir metro yatırımı yaparak İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya ve İstanbulluların yaşam standardını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, gelecekte ulaşımı yönlendirecek 4 ana trend bulunduğunu, bu trendlerin "elektrikli araçlar, paylaşımlı seyahat, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar" olduğunu, bu alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Elektrikli araç sayısının 2025'te 85 milyona, 2040'ta 540 milyon adede çıkacağının öngörüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, "Özellikle 15 dakikalık erişim mesafesinde yürüme, bisiklet ve scooter kullanmak çok önemli. Bundan sonra bunları olağanüstü şekilde teşvik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Orta Koridor 100 yılın koridoru olacak"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1,6 milyar insana ulaşıldığını belirterek, bu potansiyeli kullanmak için tüm planlamalarını yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2020'de 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona, 2100'de de 150 milyar tona ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, bu yüklerin taşındığı koridorlara değindi.

Dünyanın en önemli ticaret koridorlarından olan Orta Koridor'a işaret eden Karaismailoğlu, "Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret koridoru oluşturduk. Burası dünyaya şekil verecek, önümüzdeki 100 yılın koridoru olacak. Çünkü Türkiye buranın merkezinde. Hem seyahat süresi hem de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Orta Koridor önemini daha da artıracaktır. Biz 100 yılı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Hızlı trenle bağlantılı il sayısını 54'e çıkaracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'de hayata geçirdikleri dev projeler arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın gelecek 100 yılda hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyacını karşılayacağını, burasının devlet aklıyla planlandığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte demir yolu yatırımına daha çok ağırlık vereceklerini kaydeden Karaismailoğlu, bu alandaki hedeflerini paylaşırken, 8 ilde olan hızlı tren bağlantılı şehir sayısını 54'e çıkaracaklarını bildirdi..

Türkiye için dijitalleşmeyi "olmazsa olmaz" olarak nitelendirerek, salgın sürecinde uzaya 2 uydu fırlatan enden ülkeler arasında yer aldıklarını belirten Karaismailoğlu, bu uyduların teknik özelliklerinden bahsetti.

Yakın zamanda Türksat 6A'yı uzaya fırlatacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Türksat 6A'yı tamamen Türk mühendislerinin ürettiği bir uydu olarak uzaya fırlatacağız. Kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülke arasında yer alacağız." dedi.

"2023'te 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planımız var"

Türkiye'nin 5G çalışmalarına değinen Karaismailoğlu, 5G'nin lansmanını İstanbul'da yaptıklarını hatırlatarak, "Bu tür bölgelerde 5G'yi artırmaya devam edeceğiz. 2023 yılında 5G'nin tüm Türkiye'ye yayılması için önemli bir planımız var." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 2003-2021 yılları arasında ulaştırma ve haberleşme altyapısına 183,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Bunun yaklaşık yüzde 65'ini kara yolu yatırımlarına harcadık. Bundan sonraki süreçte demir yoluna ağırlık vereceğiz. Demir yolunun yatırım ağırlığı yüzde 50'lere çıktı" diye konuştu.

Bugüne kadarki projelerin yüzde 20'sini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bu sayede Anadolu'ya daha çok yatırım yapılabildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yatırımlara değinerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortasından demir yolu geçecek. Önümüzdeki yıllarda üzerinden geçecek demir yolunu da en kısa zamanda bitirmek için olağanüstü çalışma gösteriyoruz." diye konuştu.

Yeni yatırımların açılışları devam edecek

Adil Karaismailoğlu, bir bölgeye yapılan ulaştırma yatırımlarının üretime ve milli gelire sağladığı etkiye işaret ederek, bugün kadarki yatırımlar sayesinde 19,4 milyar dolarlık zaman, 1,7 milyar dolarlık yakıt tasarrufu, 9 milyon dolarlık kağıt, 36,7 milyon dolarlık karbon emisyon tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Bundan sonraki süreçte 2053'e kadar yatırımları planladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "2053'e kadar 190 milyar dolarlık ulaştırma projesini planladık ve çalışmaya da başladık. Bundan sonra bunlar artarak devam edecektir. Hepsi büyük, güçlü Türkiye için. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapısını oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, bundan sonraki süreçte demir yolu ve haberleşme ağırlıklı yatırım sürecine girdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün çok önemli bir metro yatırımı yapmıştık. İstanbul gibi büyük metropollerde yerel yönetimlerin birinci görevi; kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu ulaşım sistemi kurmak ve işletmektir. Bütün belediyelerin ve yerel yönetimin gözü burada olmalı. Ama maalesef buradaki eksikliği kapatmak için biz Bakanlık olarak da çok önemli işler yapıyoruz. Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ve oradaki mahalleleri bağlayacak 7,4 kilometrelik bir metro hattını açmıştık. Önümüzdeki ay başka bir metro hattını açacağız. İstanbul Havalimanı'nı bağlayacağız. Ondan sonra da yine Başakşehir Kayaşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni.... Bu şekilde devam edecek."

Karaismailoğlu, Anadolu'da da çok güzel işler yaptıklarını ifade ederek, 11 Ekim'de Çanakkale'de Ayvacık Tüneli'ni, "Asos" ve Troya" tünellerini, sonrasında 26 kilometrelik Diyarbakır çevre yolunu, peşinden Gaziantep'te 22 kilometrelik Gaziray'ı, devamında Malatya Hekimhan tünellerinin açılışını yapacaklarını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu'na fahri doktora

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından fahri doktora tevdi edildi.

Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin mühendislik altyapısı ve ulaşım vizyonunun gelişiminde yaptığı büyük katkılar ve üstlendiği öncü rol nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na üniversitemiz senatosunun 23 Eylül kararıyla mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.