Yavuz Seçkin kangal köpeklerin saldırısına uğradı yaşadıklarını böyle anlattı
Binbir surat Yavuz Seçkin, Darıca'da kangal köpeklerin saldırısına uğradı. Hastanelik olan Seçkin, yaşadıklarını anlattı.
Hem oyuncu hem de radyo programcısı Yavuz Seçkin, koronavirüs nedeniyle Darıca'da ailesiyle vakit geçirirken kabusu yaşadı. 25 yaşındaki Seçkin, kangal köpeklerin saldırısına uğradı.
Aşı olurken fotoğrafını paylaşan Yavuz Seçkin, başından geçenleri ise şu sözlerle anlattı:
"Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca’da başımdan bir olay geçti.''
''Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar...''
''Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi. Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ısırdı.''