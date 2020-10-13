Yavuz Bingöl'ün kardeşi öldü! Fatma Efsun Pul kanserle savaşıyondu
Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, bu sabah 51 yaşında hayatını kaybetti.
Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
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56 yaşındaki ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün 51 yaşındaki kanser tedavisi gören kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı.
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TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak. (tv100)
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Yavuz Bingöl kimdir?
7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Kars/Sarıkamış’lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı’dır.
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