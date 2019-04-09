Yavuz Bingöl'den açıklama! Havalimanında arkadaşına saldırdı

O sırada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. O esnada da orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek ‘Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?’ dedi.