Yavuz Bingöl'den açıklama! Havalimanında arkadaşına saldırdı
Şubat ayında hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz günlerde de kalbine 4 adet stent takılan Yavuz Bingöl, hakkında çıkan dayak iddialarına yanıt verdi.
Şubat ayında yaşadığı ağrılar yüzünden hastaneye giden ve safra kesesinde iltihap olduğu tespit edilen Yavuz Bingöl, geçtiğimiz hafta yeniden bıçak altına yatmıştı. Kalbine dört adet stent takılan türkücünün adı, 'Kıbrıs Ercan Havaalanında bir personeli dövdü' haberlerine karıştıktan sonra gözler Yavuz Bingöl'e çevrilmişti.
Konu hakkında ilk kez açıklama yapan Bingöl, Magazin Noteri adlı YouTube kanalında konuştu. Bingöl, olayın haberlerdeki gibi olmadığını belirterek, işin aslını canlı yayında açıkladı. İşte ünlü türkücünün darp iddiası hakkında yaptığı açıklama:
"Yaşanan olay haberlerde çıktığı gibi değil. Orkestra ile birlikte Ercan Havalimanı’na biletimizi almak için giriş yaptık. O sırada bagaj kontrole bagajlarımızı verdik ve sıraya girdik. Grup halinde olduğumuz için bir gecikme yaşandı.
O sırada, sırada olan bir beyefendi kardeşim sıraya girsenize diye çıkış yaptı. O esnada da orkestrada bulunan bir arkadaşımız kabadayılık yapmaya başlayarak, sesini yükseltti. Karşı taraf da sesini yükselterek ‘Burası muz cumhuriyeti mi beni mi döveceksiniz?’ dedi.