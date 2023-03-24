Yavuz Ağıralioğlu, 1 gün önce Meral Akşener'den 'koltuk' istedi! Alamayınca da ortalığı karıştırdı

İYİ Parti'de yaptığı son çıkışla bir kez daha gündem olan Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi. Genel İdare Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmayan Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akşener'den genel başkan yardımcılığı talep ettiği, istediği cevabı alamayınca da o basın açıklamasını yaptığı iddia edildi. İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'nu ihraç edecek mi? Parti yönetimi ne dedi?...

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İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu rahatsızlığı sürüyor. "İyi Parti lideri Meral Akşener, Altılı Masa’ya dönmeye karar verdiği 6 Mart’ta Genel İdare Kurulu’nu topladı" diyen Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Toplantıda Yavuz Ağıralioğlu da vardı. Anlatılan o ki Ağıralioğlu, geri dönmeye itiraz edenlerden olmadı" bilgisini paylaştı.

Daha önce İsmail Saymaz'a “Genel başkanımın ve partimin sözünü yere düşürmem diye Kılıçdaroğlu'na oy veririm, yoksa inanarak oy vermem. Ergen çocuk değiliz, partimiz bir karar verdi mi, riayet ederiz” diyen yavuz Ağıralioğlu, kısa sürede oy vermekten de vazgeçti. İsmail Saymaz, Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili şu kulis bilgilerini paylaştı:

Akşener Pazartesi çağırıp konuştu

Ağıralioğlu’nın itirazlarının yayılması üzerine Akşener, geçen pazartesi günü kendisini görüşmeye çağırdı. Görüşmede Akşener, “Eleştirilerine katılmıyorum. Adayımız Kılıçdaroğlu’dur. Kazanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Genel Başkan Yardımcılığı istedi ama...

İddiaya göre Ağıralioğlu, genel başkan yardımcılığı talep etti. Ancak Akşener, olumlu bir yanıt vermedi. Ağıralioğlu, salı günü grup toplantısından sonra TBMM’de basın açıklaması yaptı.

Altılı Masa’da İyi Parti’ye pusu kurulduğunu, cumhurbaşkanlığının bölücülükle pazarlık masası haline getirildiğini ileri sürdü. “Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız” dedi.

Ağıralioğlu, Akşener’i ve partisini, dolaylı şekilde bölücülükle pazarlık masasına oturmak ya da buna razı olmakla suçluyor. Bu ithamın gereği, milletvekili adayı olmamak ve İyi Parti’den ayrılmaktı.

İYİ Parti'den ihraç edilmek istiyor ama...

Ağıralioğlu, ilkini yaptı. İkincisi için kesin bir cümle kurmuyor. Kanımca İyi Parti tarafından ihraç edilmeyi bekliyor. Ancak İyi Parti, Ağıralioğlu’nu disipline sevk ve ihraç etmeyi düşünmüyor. Fakat partinin ağır topları, Ağıralioğlu’na kızgınlıklarını saklamıyor. Gökhan Zan ve Ünal Karaman’ın katıldığı gün partiye zarar verdiğini düşünüyor. Ağıralioğlu’nun milletvekili yapılması mümkün görünmüyor.

BBP'ye gidip liderlik savaşı yapacak

İyi Parti’deki kanaat, 14 Mayıs sonrası Ağıralioğlu’nun Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) iktidar savaşına gireceği yönünde. Ancak Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nda yer aldığı sürece bu ihtimali zan görmüyorum. AK Parti’ye geçmek mi? Bütün sözlerini yemek ve çiğnemek olacaktır.