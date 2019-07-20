Yavru vatan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, Yavuz Çıkarma Plajı'nda 10. kez şafak nöbeti tutuldu. On bini aşkın kişinin katıldığı kutlamalarda, TSK'ya ait dört F-16 uçağı Ada'da ilk defa gece uçuşu yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla, Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce kişi şafak nöbeti tuttu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'daki ilk noktası olarak ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'nda on bini aşkın katılımcı, ellerinde meşalelerle, şafağı bekledi.
Gaziler 45 yıl sonra kucaklaştı
Kıbrıs Barış Harekatı'nda Ada'ya helikopterlerle ilk inen Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu’ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç Paşa ile birlikte şafak nöbetine katıldı. Gazilerin 45 yıl aradan sonra kucaklaşması duygu dolu anlar yaşattı.
Şafak nöbetine Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra 20 Temmuz kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.