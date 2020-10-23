Yavru köpekteki ayrıntıyı görenler gözlerine inanamadı! Sahibi şok oldu
İtalya'nın Sardunya adasında bir çiftlikte son derece eşsiz bir olay meydana geldi.
İtalya'nın Sardunya Adası'nda yaşayan çiftçi Cristian Mallocci'nin çiftliğinde hamile bir köpek 8 sağlıklı yavru dğnyaya getirdi ancak yavrulardan biri anne rahminde meydana gelen nadir bir pigment olayı nedeniyle yeşil olarak doğdu.
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'Fıstık' adı verilen köpeğin sağlık durumu, beyaz tüylü 7 kardeşiyle birlikte çok iyi.
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Köpeklerin sahibi Cristian Mallocci, diğer 7 yavruyu sahiplendireceklerini ancak Fıstık ismini verdikleri yavruyu kendilerinin sahiplendiğini açıkladı.
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Köpekler neden yeşil doğar?
Yeşil tüylü köpek yavruları inanılmaz derecede nadir görülen bir durumdur. Renklendirme, köpeklerin plasentasında bulunan Biliverdin adlı bir safra pigmentinden gelir.
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