Yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüler
Singapur'da kaydedildiği düşünülen bir videoda, gözü dönmüş bir kadının, yavru bir köpeğe yaptığı işkence izleyenlerin büyük tepkisini çekti.
Singapur'da saniye saniye kaydedilen vahşet görüntülerinde; kadının, ağzı koli bandı ile bağlanmış yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüğü, işkencenin ise dakikalarca sürdüğü görülüyor.
16
Görüntüler, Singapur Hayvana Zulmü Önleme Derneğince yayınlandı ve çok kısa sürede ülke gündemine oturdu.
26
İzleyenleri isyan ettiren görüntüdeki kadınların bulunması için çalışma başlatıldı.
36
Vahşet görüntülerinde, bir kadının, elindeki sigarayı ağzı koli bandı ile bağlanmış olan yavru bir köpeğin gözünde defalarca söndürdüğü görülüyor.
46