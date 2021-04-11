Yatırımını ilk kez açıkladı 20 taksi plakası var mı? Gülben Ergen: Ağrıyla uyandım pişman ettim

Bu sözü satışa çıkarma fikri nereden çıktı?

Bu sözün ekmeğini bir ben yemedim (gülüyor). Maşallah ne bardakları kaldı yapılmayan, ne tişörtleri, bandanaları, ne şapkaları. Bunlar sosyal medyada gördüklerim. Hoşuma da gitti, dava açıp hak da talep etmedim. ‘Dadı’nın, ‘Gülben Ergen’in patentlerini satın aldığım gibi “Bana unutmayın ki, hiçbir şey olmaz” lafının da haklarını satın aldım. Magazinde dillere pelesenk olmuş, popüler kültürün bir parçası olmuş... Ben de bununla giriş yapmak istedi