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Yatırımını açıkladı! Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

Yatırımını açıkladı! Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

Bir süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yatırımını açıkladı! Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

Beni Affet, Zemheri, Kara Sevda dizileriyle tanınan 33 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse Women’s Shine Magazine dergisine konuştu. Verdiği röportajda Küçükköse kariyerine dair hayallerini, yatırımcıları ve takıntısını anlattı.

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Yatırımını açıkladı! Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini dile getiren Küçükköse, “Çocukluğumun büyük kısmı Tokat’ın Turhal ilçesinde geçti. İkizimle birlikte 7 yaşımızdan itibaren yıllarca düzenli olarak tiyatro sahnesi kurup, arkadaşlarımıza gösteri yaptık." dedi.

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Yatırımını açıkladı! Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

'Onları tiyatroyla tanıştıran bizdik' diyen Küçükköse "Oyunculuk çocukluğumdan itibaren hedeflerimin arasındaydı" ifadelerini kullandı.

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Yatırımını açıkladı! Hazal Filiz Küçükköse'nin takıntısını duyanlar şaşkına döndü

33 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, yeni hedeflerini açıkladı.

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