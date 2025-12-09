Yatırım rüzgarı doğuya esiyor! Şampiyon kent sürpriz oldu

Gayrimenkul sektörü Türkiye’de hareketli bir yılı geride bırakıyor. Kasım 2025 verileri fiyat artışlarının sürdüğünü ancak yatırımcıların kayıp yaşadığını gözler önüne serdi. Gayrimenkul platformu olan Endeksa’nın açıkladığı verilerine göre; Türkiye'nin tamamında daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı bir önceki ay 34 bin 741 TL iken, kasım ayında 35 bin 756 TL seviyelerine yükseldi. Ancak bu nominal artış, enflasyon karşısında eridi.