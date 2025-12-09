Yatırım rüzgarı doğuya esiyor! Şampiyon kent sürpriz oldu
Türkiye'de konut piyasasında zirvedeki isimler yer değiştirdi, ezberler bozuldu. Gayrimenkul piyasasında değer artışında rüzgarın yönü batıdan doğuya döndü. Kasım 2025 verilerine göre İstanbul ve Ankara gibi metropolleri geride bırakan şehir, yıllık yüzde 60,55'lik rekor artışla listenin zirvesine yerleşirken; ilk 4 sırada Doğu ve Güneydoğu illeri yer aldı.
Gayrimenkul sektörü Türkiye’de hareketli bir yılı geride bırakıyor. Kasım 2025 verileri fiyat artışlarının sürdüğünü ancak yatırımcıların kayıp yaşadığını gözler önüne serdi. Gayrimenkul platformu olan Endeksa’nın açıkladığı verilerine göre; Türkiye'nin tamamında daire nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı bir önceki ay 34 bin 741 TL iken, kasım ayında 35 bin 756 TL seviyelerine yükseldi. Ancak bu nominal artış, enflasyon karşısında eridi.
ENFLASYONUN GERİSİNDE KALAN GETİRİ: YÜZDE 1,3 REEL DÜŞÜŞ
Piyasadaki yukarı yönlü hareketliliğe rağmen yıllık bazdaki tablo, konutun enflasyona karşı koruma kalkanı olma özelliğinin zayıfladığını gösterdi. Son 1 yıllık dönemde konut fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 29,37 olarak kaydedildi. Buna karşılık, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler ışığında, son 12 aylık dönemde ortalama daire fiyatlarında reel olarak yüzde 1,3’lük bir düşüş yaşandığı hesaplandı.
DEĞER ARTIŞINDA ROTA DOĞU’YA ÇEVRİLDİ
Kasım ayı verileri, Türkiye’deki değer artış haritasının batıdan doğuya doğru kaydığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Son 1 yılda fiyatların en çok yükseldiği iller sıralamasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ağırlığı dikkat çekti.
Listenin ilk 4 sırasını bu bölgelerdeki iller paylaşırken, artış oranlarının yüzde 50 ve üzerinde seyretmesi, bölgesel fiyat makasının kapandığının işareti oldu.