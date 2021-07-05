Yatalak gelen yürüyerek gitti: Sıçradığında iyi oluyor! Duyanlar Sivas'a akın etti

Türbeye ziyarete gelen Ragıp Yılmaz, suyun ve türbenin yatalak hastalara iyi geldiğinin söylendiğini belirterek, “Buraya ziyaret için geldim. Ziyarette de yıkandım çeşmeden. Buraya geldim burada da iki vakit namazımı kıldım." ifadelerini kullandı.