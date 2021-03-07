Yataktan iç çamaşırıyla 'korkmayın ısırmaz' deyip Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu paylaştı
Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.
Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı tatil paylaşımları ve direk dansı görüntüleriyle sık sık olay oluyordu. Geçtiğimiz aylarda genç güzel direk dansıyla çok konuşulmuştu.
Bir süredir dans dersleri alan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı anlar takipçilerinden tam not almıştı.
Son dönemde attığı her adım, paylaştığı her fotoğraf magazin manşetlerini süsleyen güzel oyuncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hakkında çıkan haberlere sert tepki gösterdi.
Paylaşımına uzunca bir not yazan Köseoğlu "Doğrulanmış
Geçen sene yaşadıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen sene neredeyse her sabah uyandığımda "Hayal Köseoğlu yürekleri hoplattı!" başlığı altında 15 yaşından beri ettiğim dansın, fotoğraf çekimlerinde verdiğim pozların, arkadaşlarımla, ailemle sahilde çektirdiğim bikinili fotoğrafların, kısacası bedenimin seksüalize edilmesini, imajımın erotize edilmesini izledim. " ifadelerini kullandı.