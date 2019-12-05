Yatak pozu verdi Zalim İstanbul'un Damla'sı diziyi solladı!
Zalim İstanbul ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kanal D'de ekrana gelen dizide Agah Karaçay'ın kızı Damla'yı canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas verdiği pozlarla dizinin önüne geçti.
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Zalim İstanbul dizisi, etkiliyeci senaryosu ile izleyiciyi içine çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuk performasnları ile seyirciden tam not alan dizinin her geçen gün parlayan bir yıldızı var; Agah Karaçay'ın fenomen olan dizi Damla'ya hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas...
Pazartesi akşamları ekrana gelen dizide Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi anlatılıyor. Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor.
Bu dizi ile öne çıkan, saf güzelliği ile ekranda parlayan oyuncu Simay Barlas ise diziye renk katan isimlerden birisi. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği oyuncu özel hayatında sık sık paylaşım yapan isimlerden.
Zalim İstanbul'dan sonra instagram takipçisi 1 milyonu geçen isim verdiği pozlarla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir derginin çekimi için iddialı bir bikini giyen Barlas, şimdi de yatak pozu ile instagramda olay oldu.