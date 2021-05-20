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Yatak odasından paylaştı gelen teklifi açıkladı! İrem Derici bikinisiyle nefes kesti

Yatak odasından paylaştı gelen teklifi açıkladı! İrem Derici bikinisiyle nefes kesti

Pop müziğin 34 yaşındaki sevilen ismi İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla nefesleri kesti.

Yatak odasından paylaştı gelen teklifi açıkladı! İrem Derici bikinisiyle nefes kesti

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Antalya Kalkan'a giderek yaz tatiline başlayan İrem Derici, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yatak odasından paylaştı gelen teklifi açıkladı! İrem Derici bikinisiyle nefes kesti

Derici'nin bikinili paylaşımından sonra takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

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Yatak odasından paylaştı gelen teklifi açıkladı! İrem Derici bikinisiyle nefes kesti

Çok sayıda beğeni alan Derici, paylaşımına "Kalkan'da şeftalilerimi dışarı çıkardım" notunu düştü. 

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Yatak odasından paylaştı gelen teklifi açıkladı! İrem Derici bikinisiyle nefes kesti

Şarkıcı Demet Akalın da fotoğrafa "Abla yakıyorsun" yorumunu yazdı.

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