Yatak odasından bikinisiyle paylaştı! İrem Derici gelen teklifi açıkladı
Pop müziğin 34 yaşındaki sevilen ismi İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla nefesleri kesti.
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Antalya Kalkan'a giderek yaz tatiline başlayan İrem Derici, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Derici'nin bikinili paylaşımından sonra takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
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Çok sayıda beğeni alan Derici, paylaşımına "Kalkan'da şeftalilerimi dışarı çıkardım" notunu düştü.
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Şarkıcı Demet Akalın da fotoğrafa "Abla yakıyorsun" yorumunu yazdı.
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