Yatak odasında gördüğü manzarayla şok olan Seksenler'in Gülden'i Ayşe Tolga harekete geçti!
TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Gülden karakterini canlandıran 48 yaşındaki oyuncu Ayşe Tolga, evindeki temizlikçiyle ilgili flaş hamle geldi.
Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti.
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Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi.
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Durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.
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Ayşe Tolga, yatak odasındaki kasanın açılmış olduğunu fark etti.
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