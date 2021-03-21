Yatak odası ve seks hayatının sırlarını verdi! Pınar Altuğ: Eve geldiğinde sadece yatakta...
Pınar Altuğ aralarında 9 yaş farkı bulunan eşi Yağmur Atacan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altuğ yatak odası sırlarını da anlattı.
46 yaşındaki başarılı oyuncu Pınar Altuğ, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Altuğ, yatak odası sırları, seks hayatına dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.
17 yaşında mankenlik yaparak hayatımıza giriyor, 19 yaşında Türkiye Güzeli seçiliyorsun. Hep ünlü olmak isteyen bir kız mıydın?
Hiç değildim.
O zaman neden podyuma çıktın?
Tesadüfle başladı her şey. Annem bir tekstil şirketinde çalışıyordu. Büyük bir defileleri vardı. Ben de izleyici olarak gittim, kulise girme hakkım da vardı. Kendime göre giyinip süslendim. Orada Neşe Erberk’le karşılaştım. Biraz sohbet ettikten sonra “Mankenlik yapmak ister misin?” dedi. Okulum olduğunu ve çok kıskanç bir babam olduğunu söyledim.
Sonra ne oldu?
Bu olaydan birkaç ay sonra beklenmeyen şekilde babamı kaybettim. Benim bütün maddi yüküm babamın üzerindeydi.
Anne-babanız ayrı mıydı?
Evet. Ben altı yaşındayken ayrılmışlar, ben iki tarafla da görüşüyordum.
Bu kayıpla mı değişti her şey?
Aynen. Annem az bir maaşla çalışıyordu. Ben Saint Benoit’da okuyordum. Okula para gerekiyordu ve bizde para yoktu. Mezun olmama iki sene kalmıştı. Kara kara düşündük. Annem “Okulu değiştireceğiz” dedi. O sırada aklımıza Neşe Hanım’ın teklifini kabul etmek geldi. Böylece podyuma çıkıp reklamlarda oynamaya başladım. Okulu bitirdim, üniversite hazırlık kurslarına gittim, bir süre sonra evi de geçindirmeye başladım.