Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı
Bir dönemin ünlü izdivaç programı Zühal Topal'la'nın gelin adaylarından olan fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı. Akiska yaptırdığı estetiklerle tanınmayacak hale geldi.
Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la adlı izdivaç programına çıkan Sevgi Akiska adlı gelin adayı son hali ile herkesi şaşırttı.
22 yaşındayken eş bulmak için programa çıkan Sevgi Akiska'nın damat adaylarından biri olan Birkan Key ile yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Uzun süre en çok konuşulan gelin adaylarından biri olan ve bir süre kabuğuna çekilen Akiska şimdilerde Tiktok ve İnstagram uygulamaları üzerinde fenomenlik yapıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan gelin adayı yaptırdığı estetiklerle ve makyajıyla görenleri hayrete düşürüyor.