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Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı

Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı

Bir dönemin ünlü izdivaç programı Zühal Topal'la'nın gelin adaylarından olan fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı. Akiska yaptırdığı estetiklerle tanınmayacak hale geldi.

Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı

Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la adlı izdivaç programına çıkan Sevgi Akiska adlı gelin adayı son hali ile herkesi şaşırttı.

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Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı

22 yaşındayken eş bulmak için programa çıkan Sevgi Akiska'nın damat adaylarından biri olan Birkan Key ile yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı

Uzun süre en çok konuşulan gelin adaylarından biri olan ve bir süre kabuğuna çekilen Akiska şimdilerde Tiktok ve İnstagram uygulamaları üzerinde fenomenlik yapıyor.

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Yatak görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın fenomen gelin adayı Sevgi Akiska son hali ile herkesi şaşırttı

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan gelin adayı yaptırdığı estetiklerle ve makyajıyla görenleri hayrete düşürüyor.

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