Yatağa bağlayıp günlerce işkence etti! Avukatın iddiası kan dondurdu
Model Esmeralda Gonzalez, en son 2019 yılının mayıs ayında görülmüş, ardında iz bırakmadan gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Zanlıların avukatının duruşma öncesinde ileri sürdüğü iddia kan dondurdu.
Geçen yıl üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla tökezleyerek yürüdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan, ancak izine bir daha rastlanmayan 24 yaşındaki modelin cinayetiyle ilgili bir gelişme yaşandı.
Esmeralda komşuları tarafından son görüldüğünde üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve evinin yakınlarında tökezleyerek yürüyordu.
24 yaşındaki genç kadının bu halini gören komşuları hemen telefona sarıldı ve polisi aradı. Ertesi gün Esmeralda çevredeki bir güvenlik kamerası görüntüsüne takıldı. Genç kadın lüks bir otomobil bayisine gidiyordu.
Esmeralda'yı o günden sonra gören olmadı. Erkek kardeşi, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Polis Esmeralda'nın evine gittiğinde genç kadının evinin kapısının yarı açık olduğunu ve evdeki ışıkların açık olduğunu gördü. Ancak Esmeralda'dan iz yoktu.