Yastık+kemerle meydan okuma korona günlerinde çıktı sosyal medyada hızla yayılıyor
Yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina altında olduğumuz şu günlerde sosyal medyada yeni bir moda trendi ortaya çıktı: Yastık+kemerle meydan okuma...
Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle malum insanlar sosyal izolasyon gereği evlerine kapandı. Uzun süredir dışarı çıkamayan insanlar can sıkıntısıdan kimi kendini aktiviteye, kimi film izlemeye kimi kitap okumaya verdi.. Karantina altında olduğumuz şu günlerde, modac meraklısı kadınlarda boş durmuyor değil.. Yastıkla yapılan elbiselerlerle kadınlar birbirlerine meydan okuyor..
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Sosyal medya pek çok yeni akımın da öncüsü oldu. Ancak bu seferki meydan okumada gelinen son nokta…
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Şimdiye kadar pek çok yeni akıma ve meydan okumaya olanak sağlayan sosyal medya, şimdi de yastık elbiselerle karşımızda…
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İşte sosyal mecraları kasıp kavurmaya başlayan yeni trenden kareler;
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