Yasmin Erbil'in yeni aşkı Can Korkmaz çıktı ikiliyi dikkatsizlikleri ele verdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, gönlünü basketbolcu Can Korkmaz'a kaptırdı. İkiliyi, dikkatsizlikleri ele verdi.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, uzun bir sürenin ardından kalbini kaptırdı. Erkeklere güvenmekte zorluk yaşadığını söyleyen Erbil, basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı.
Can Korkmaz ve Yasmin Erbil aşkını ortaya çıkaran ise sosyal medya oldu. Sosyal medya hesapları Instagram'da yaptıkları paylaşımlardaki dikkatsizlikleri her şeyi gözler önüne serdi.
25 yaşındaki güzel, önceki gün Instagram'ın hikaye bölümünden bir erkeğin kolunun göründüğü manzara videosunu paylaşıp sildi.
Aynı manzaradan ve aynı açıdan paylaşım yapan basketbolcu Can Korkmaz, Yasmin Erbil ile olan gizli birlikteliğini ele verdi. İkilinin bu dikkatsizliği sürpriz aşkı ortaya çıkardı.