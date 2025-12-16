Yasmin Erbil'den boşanan babası Mehmet Ali Erbil'e destek geldi!
Son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin odağında yer alan Mehmet Ali Erbil, zor bir süreçten geçerken en anlamlı destek ailesinden geldi. Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla babasının yanında olduğunu açıkça gösterdi.
Yaklaşık 3,5 ay önce Gülseren Ceylan ile evlenen Mehmet Ali Erbil hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
Aralarında 40 yaş farkı bulunan çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı ve boşanma aşamasına geldikleri yönündeki haberler magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Bu gelişmelerin ardından Mehmet Ali Erbil’in yaşadığı süreçte en büyük moral kaynağı kızı Yasmin Erbil oldu.
Genç isim, Instagram hesabından babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, gönderisine kırmızı kalp emojisi ekledi. Bu anlamlı paylaşım, “Yanındayım” mesajı olarak yorumlandı.