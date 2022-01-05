Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı
Cesur pozları ile babası Mehmet Ali Erbil'in ve annesi Nergis Kumbasar'ın da hakkında sık sık açıklama yaptığı Yasmin Erbil'den yatakta sereserpe yeni poz...
Magazin dünyasından düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı.Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yatağında sere serpe uzanarak çektiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 300 binde fazla takipçisi bulunan Erbil, bu sefer de yatak odasından bir paylaşım yaptı.
Yatağında sere serpe uzanan Yasmin, öpücük atarak poz verdi.
İşte o paylaşım...