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Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı

Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı

Cesur pozları ile babası Mehmet Ali Erbil'in ve annesi Nergis Kumbasar'ın da hakkında sık sık açıklama yaptığı Yasmin Erbil'den yatakta sereserpe yeni poz...

Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı

Magazin dünyasından düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı.Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yatağında sere serpe uzanarak çektiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 300 binde fazla takipçisi bulunan Erbil, bu sefer de yatak odasından bir paylaşım yaptı.

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Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı

Yatağında sere serpe uzanan Yasmin, öpücük atarak poz verdi.

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Yasmin Erbil yatakta sereserpe pozuyla Instagram'ı salladı

İşte o paylaşım...

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