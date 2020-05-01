Yasmin Erbil takipçisini ifşa etti! Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

"Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim": Son olarak bir paylaşımına gelen “Yasemin evlen canım sen bu güzellik boşa yaşamasın” mesajını paylaştı. Erbil bu yorumu ifşa ederek “Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim” yorumuyla gelen mesajı diyerek ti’ye aldı.