Yasmin Erbil takipçisini ifşa etti! Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, karantina günlerini herkes gibi evde geçiriyor. Sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan Erbil, kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.
Sosyal medya hesabı Instagrma'da yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam eden Yasmin Erbil, Instagram üzerinden kendisine gelen mesajları ifşa etmeye başladı. Erbil, kendisine gelen son mesajı da tiye alarak, takipçileriyle paylaştı.
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"Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim": Son olarak bir paylaşımına gelen “Yasemin evlen canım sen bu güzellik boşa yaşamasın” mesajını paylaştı. Erbil bu yorumu ifşa ederek “Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim” yorumuyla gelen mesajı diyerek ti’ye aldı.
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Karantina günlerinde sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem olan Erbil, geçtiğimiz haftalarda bir gece kulübünde arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra, karakola gidip şikayetçi olduğu söylendi. Erbil, daha sonra bu iddiayı yalanlamıştı.
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Yasmin Erbil Kimdir?
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