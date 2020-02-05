Yasmin Erbil iç çamaşırsız dekolteli yatak pozuyla yine gündeme oturdu!
Yaklaşık bir buçuk senedir hastalığıyla mücadele eden komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, paylaştığı dekolteli pozuyla olay oldu.
Evde geçirdiği talihsiz kaza sonucu kaçış sendromu hastalığına yakalanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Erbil, yatakta çekindiği pozu paylaştı.
Eğitimini yurt dışından tamamladıktan sonra ülkeye dönüş yapan Yasmin Erbil, bir süre magazin sunuculuğu yaptı. Sürekli verdiği cesur pozlarıyla gündeme gelen Erbil, bu sefer de yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı.
Dün akşam uyku öncesinde çektiği bir kareyi Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Yasmin, bu görüntünün üzerine "Hastayız diye ölelim mi?" notunu düştü. Yasmin Erbil'in iç çamaşırsız çektiği fotoğraftaki göğüs detayı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Yasmin Erbil Kimdir?
Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.