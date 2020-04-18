Yasmin Erbil göbek dansıyla izleyenleri mest etti Instagram'dan böyle paylaştı
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, bu kez Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı, izleyenleri dansıyla mest etti.
Koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan Yasmin Erbil, hayranları için sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Evde karantina altında olan Erbil, formunu koruma için yaptığı dansları da Instagram'dan yayınlıyor.
Son olarak ise bir göbek dansını paylaşan Yasmin Erbil, TikTok videosunda dans etti. Erbil, karantinada göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaktan yine geri kalmadı.
Evde olduğu sürede Instagram'ın yanı sıra TikTok uygulamasına da merak saran Yasmin Erbil, çektiği dans videosunu iki hesabında da paylaşarak "Herkese inat kimse izlemiyormuş gibi dans edin" dedi.
Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Kardeşlerinle aran nasıl? 'Annemle babam keşke hala evli olsaydı' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı vermişti: