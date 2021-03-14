Yasmin Erbil düğmeleri açıp sansürsüz paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in dekolte yasağını deldi
Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, bu kez dekolte yasağını delip düğmeleri açarak poz verdi.
Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla olay olmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Erbil, dekolte sansürünü deldiği pozları sık sık gündeme geliyor.
Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Yasmin Erbil'in doğum gününde aylar sonra ilk defa ayakta görüntülenmişti.
Mehmet Ali Erbil'in aylar sonra görüntülenmesi kadar kızının dekoltesine sansür uygulaması da geceye damga vuran olaylardan olmuştu.
Babasının dekolte sansürüne bir süre uygulayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozlarını emojilerle sansürlemeye başlamıştı.