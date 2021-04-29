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Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı

Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, son günlerde aşk hayatıyla olay oldu. Erbil, objektiflere yakalandı.

Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, muhabirlerle sohbet etti. 

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Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı

Babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren 24 yaşındaki Yasmin, pandemiyle ilgili de konuştu.

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Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı

Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, ”Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor” diyerek gazetecilere takıldı.

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Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı

"Maskemi çıkarmıyorum, artık çok korkuyorum" diye Yasmin, arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi.

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