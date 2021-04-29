Yasmin Erbil 'çok korkuyorum' deyip konuştu! Mehmet Ali Erbil'in son durumu açıkladı
Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, son günlerde aşk hayatıyla olay oldu. Erbil, objektiflere yakalandı.
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, muhabirlerle sohbet etti.
124
Babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren 24 yaşındaki Yasmin, pandemiyle ilgili de konuştu.
224
Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, ”Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor” diyerek gazetecilere takıldı.
324
"Maskemi çıkarmıyorum, artık çok korkuyorum" diye Yasmin, arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi.
424