Yaşlılara kolonya 'Örümcek Adam'a büyük şok 'nasıl olsa öleceğim'
ANTALYA'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayın uyarılarını dinlemeyen yaşlılara korlonya dağıtıp tekrar uyardı. Ahmet Koca'nın, "Ben 92 yaşındayım. Ömrüm dolmuş zaten" sözleri yaşlıların neden sokakta olduğunu özetledi.
Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı. Film karakteri Spiderman'i Antalya sokaklarında canlandıran Soylu, koronavirüse dikkati çekmek için vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yaptı. Ahmet Koca'nın, "Ben 92 yaşındayım. Ömrüm dolmuş zaten" diyerek çevresindekileri şaşırttı.
Caddelerde insan yoğunluğu bulanan yerlerde tedbir amacıyla sosyal mesafeyi korumaları çağrısı yapan Antalyalı Örümcek Adam, konuştuğu kişilere sağlıkları için bir metreden az yaklaşmamalarını söyledi.
Kostümüyle caddede dolaşan 'Örümcek Adam' yaşlılara kolonya ikram edip, sağlıkları için evden dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. Soylu'nun uyardığı bir kişi, güneşlenmek için dışarı çıktığını ve kısa süre sonra evine döneceğini söyledi.
Yanında oturan Ahmet Koca, "Ben 92 yaşındayım. Ömrüm dolmuş zaten" diyerek çevresindekileri şaşırttı. Örümcek Adam kostümlü Soylu da yaşlı adama evde kendine iyi bakmasını önerdi.