Yaşlılara büyük müjde! Yeni sigorta geliyor...

BAKIM SİGORTASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Orta Vadeli Program’da yaşlı bakım desteğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Zengin, bakım sigortası üzerinde çalışıldığını söyleyerek, “Orta Vadeli Program bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Oradaki politika tedbirlerinden biri de bakım sigortasının çalışılması noktasında. Bu sosyal güvenlik harcamalarının artacağı, her geçen gün artıyor. Nüfus yaşlanıyor, giderek artacak. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği adına böyle bir sigorta sistemini kurmak lazım. Bunu kurarken de tabii iki temel soru var. Bu bakım sigortası kapsamında hangi hizmetler verilecek vatandaşlarımıza? Yine bunun finansmanı nasıl sağlanacak?” dedi.

Bakım sigortasının kapsamına girebilecek hizmetleri de sıralayan Zengin, evde sağlık ve palyatif bakım ile rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra bakım merkezlerindeki hizmetlerin de değerlendirilebileceğini belirterek, “Şöyle; evde sağlık ve palyatif bakım dediğimiz şey, uzaktan sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bakım merkezlerindeki hizmetler. Çünkü bakım sigortası dediğimiz şey aslında ileri yaşlanma, kronik hastalıklar ya da zihinsel ve fiziksel aktivitelerini tek başına yerine getiremeyen kişilere sağlanan tıbbi ve sosyal desteklere aslında bakım sigortası diyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİSTEMİN İÇERİĞİ HENÜZ NET DEĞİL

Dünyadaki bakım sigortası modellerinin de inceleneceğini belirten Zengin, hangi hizmetlerin sigorta kapsamına alınacağının ve sistemin nasıl finanse edileceğinin yapılacak çalışmalar sonucunda belirleneceğini söyleyerek, “İşte biz buna, yani bu sigorta kapsamına hangi hizmetler alınacak? Örneğin huzurevi hizmetleri, bakım merkezi hizmetleri ya da evde bir sosyal hizmet uzmanının vereceği hizmet ya da sağlık çalışanının vereceği hizmetlerin bu kapsama girip girmeyeceği, bu çalışmalarda aslında devletimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak. İkincisi de bunun finansmanı nasıl sağlanacak? Burada da dünya örneklerine elbette bakılacak. Dolayısıyla devlet, bütün dünyada bir primli sistem, bir de primsiz sistemler var. Bunlardan uygun olan modeli, sunacağı hizmetler kapsamında değerlendirip karar verecektir. Belki Türkiye’ye özgü bir model de oluşabilir.” şeklinde konuştu.