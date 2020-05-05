Yaşlı koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemi gençleştirilebilir

Bir kişi, yaşlandıkça bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücutlarının virüsü tanıması, koronavirüse saldırması daha uzun sürüyor. Koronavirüsün çoğalması ve önceden var olan hastalıklar, yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.