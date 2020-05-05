Yaşlı koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemi gençleştirilebilir
Bilim insanları, yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bağışıklık sistemlerini 'daha genç' hale getirmek için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilmesi gerektiğini açıkladı. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, vücut yaşlandıkça NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) koenziminin azalarak bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını ancak gerekli takviyelerle bu durumun iyileşebileceğini söyledi.
Bilim insanları, yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bağışıklık sistemlerini restore etmek ve koronavirüsle savaşmalarına yardımcı olmak için yaşlanma karşıtı ilaçlar verilebileceğini açıkladı.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 80’i 65 yaş üzerinde bulunuyor ve yaşlı hastaların ölüm riski genç olanlardan yaklaşık 23 kat daha fazla.
Bir kişi, yaşlandıkça bağışıklık sistemi baskılanıyor ve vücutlarının virüsü tanıması, koronavirüse saldırması daha uzun sürüyor. Koronavirüsün çoğalması ve önceden var olan hastalıklar, yaşlıları daha savunmasız gerektiriyor.
Ancak Harvardlı bilim insanları, bu durumun kısmen yeni bir yaşlanma karşıtı takviye olan NAD (nikotinamid adenin dinükleotit) güçlendiricileri ile düzeltilebileceğini söyledi.