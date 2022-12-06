Yaşlı kadının feci ölümünde korkunç iddia! Kolu ve bacağı yoktu: "Annemi o ayı parçaladı"
KÜTAHYA'da ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen 68 yaşındaki Emine Akçay'ın çocuklarına, olaydan birkaç gün önce gece çöp konteynerini karıştıran bir ayı gördüğünü anlattığı öğrenildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bölgedeki yabani hayvan popülasyonunda ayı mevcut değil, ancak domuz var" derken Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir ise "Bölgedeki dağlarda ayı yok. Köpeklerin veya aç kalan domuzların saldırdığını tahmin ediyorum" dedi.
Kütahya'da köyün yakınlarında Parçalanmış cesedi bulunan ve feci şekilde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Emine Akçay'ın dün kılınan cenaze namazının ardından nasıl öldüğüne ilişkin tartışma başladı.
Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, annesinin olaydan birkaç gün önce gece yarısından sonra pencereden baktığında çöp konteynerini karıştıran büyük cüsseli bir hayvan gördüğünü ve bunun ayı olduğunu söylediğini ifade etti.
Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, sözlerine devamla : "Annemin ön otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan pençe ve diş izlerine rastlandığı belirtilmişti. Bu bulgularla Annemin ölmeden anlattığı olay örtüşmektedir.
Köylüler olarak çok tedirgin endişe ve korku içinde böyle bir saldırıya maruz kalabileceğimizi düşünüyor ve korkuyoruz. Artık bahçelerimize gidip ürünlerimizi toplamaktan korkar hale geldik. Bu korku ile yaşamak mümkün değil Can güvenliğimiz önemli tabii ki Ama şu anda geçim kaynağımız olan bahçe ve tarlalarımıza gidemiyoruz Bu açıdan mağdur durumdayız. Bazı köylü komşular daha önceleri bahçesinde büyük bir hayvanın ayak izlerini görmüş. Yetkililer lütfen buna bir çözüm Olayı aydınlatsınlar. Bizler de rahat nefes alalım. Özellikle çocuklarımız ve kadınlarımız risk altında" şeklinde konuştu