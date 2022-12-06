Yaşlı kadının feci ölümünde korkunç iddia! Kolu ve bacağı yoktu: "Annemi o ayı parçaladı"

Köylüler olarak çok tedirgin endişe ve korku içinde böyle bir saldırıya maruz kalabileceğimizi düşünüyor ve korkuyoruz. Artık bahçelerimize gidip ürünlerimizi toplamaktan korkar hale geldik. Bu korku ile yaşamak mümkün değil Can güvenliğimiz önemli tabii ki Ama şu anda geçim kaynağımız olan bahçe ve tarlalarımıza gidemiyoruz Bu açıdan mağdur durumdayız. Bazı köylü komşular daha önceleri bahçesinde büyük bir hayvanın ayak izlerini görmüş. Yetkililer lütfen buna bir çözüm Olayı aydınlatsınlar. Bizler de rahat nefes alalım. Özellikle çocuklarımız ve kadınlarımız risk altında" şeklinde konuştu