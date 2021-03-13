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Yaşlı çiftin haberi Aksaray'ı sarstı! Evlerinde kafalarından vurulmuş halde ölü bulundular

AKSARAY yaşlı çiftin haberiyle sarsıldı. İkisi de kafalarından vurulmuş halde evde ölü bulundu. Olay cinayet mi cinnet mi? İlk bulgulara göre biri daha ağır basıyor.

Yaşlı çiftin haberi Aksaray'ı sarstı! Evlerinde kafalarından vurulmuş halde ölü bulundular

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5202 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları Ekrem Alptekin (61), eşi Cennet Alptekin’in (60) oturduğu müstakil evden evinden silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Yaşlı çiftin haberi Aksaray'ı sarstı! Evlerinde kafalarından vurulmuş halde ölü bulundular

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca olay yerine çağırılan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi.

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Yaşlı çiftin haberi Aksaray'ı sarstı! Evlerinde kafalarından vurulmuş halde ölü bulundular

Polis ve sağlık ekipleri Ekrem ve eşi Cennet Alptekin’in başlarından tüfekle vurulmuş halde odada buldu.

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Yaşlı çiftin haberi Aksaray'ı sarstı! Evlerinde kafalarından vurulmuş halde ölü bulundular

112 Acil Yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı çiftin öldüğü belirlenirken polis ekipleri evin içine ve bölgesini şeritle kontrol altına aldı.

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