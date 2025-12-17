BIST 11.287
DOLAR 42,72
EURO 50,22
ALTIN 5.966,75
GÜNCEL

Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece’deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı. Görüntülerin tespitinin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin merkeze ivedilikle gittiği, muhakkik görevlendirildiği ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...
Omuz ağrısıyla gitti akciğer kanserini immünoterapiyle yendi...
Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi
Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek