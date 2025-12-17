Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece’deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı. Görüntülerin tespitinin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin merkeze ivedilikle gittiği, muhakkik görevlendirildiği ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan şiddet olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."