Yaşlandırma uygulamasında büyük tehlike Ruslar tasarladı

Peki nedir bu FaceApp uygulaması? Tam olarak ne yapıyor? Arkasında kim var? Ve daha da çarpıcı olanı 2.5 yıl önce çıkmasına karşın neden Türkiye başta olmak üzere çoğu ülkede birkaç gündür adından en çok söz ettiren uygulama oldu?