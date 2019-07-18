Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten ilk açıklama geldi! Bilgilerin çalındığı iddiasına yanıt
Son günlerin popüler yaşlandırma uygulaması FaceApp, önceki gün bilgilerin çalındığı iddiasıyla kullanıcılarını korkutmuştu. Uygulamanın yetkilileri, haklarında çıkan bu iddialara sonunda yanıt verdi.
İlk olarak 2017 yılında kullanıma sunulan ve merkezi Rusya'da bulunan FaceApp uygulaması, dünyayı etkisi altına almış durumda. Özellikle Türkiye'de ünlülerin de bu akıma katılmasıyla büyük rağbet gören yaşlandırma uygulaması, önceki gün skandal bir iddia nedeniyle tepki çekmişti.
Kişisel bilgilerin çalındığı ve bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşıldığı iddiasıyla gündeme gelen FaceApp, bu iddialara ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı. Uygulama yetkilileri açıklamasında, “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor” dedi.
Uygulamayı geliştirilen şirket tarafından Rus basınına yapılan açıklamada, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıslara satılmadığı da belirtildi.
Hiçbir veriye erişimimiz yok: Açıklamada, “Tüm FaceApp özellikleri üye girişi yapmadan kullanılabilir ve yalnızca ayarlar ekranından giriş yapabilirsiniz. Sonuç olarak kullanıcıların yüzde 99'u giriş yapmıyor. Bu nedenle bir kişinin kimliğini tespit edecek hiçbir veriye erişimimiz yok" ifadeleri yer aldı.