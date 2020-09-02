Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı! Siyah mayolu pozu nefesleri kesti

Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden Salma Hayek, eşi ve kızı ile çıktığı tatilde hem güneşin keyfini çıkardı hem de yeni yaşını kutladı. Yunanistan'ın Mikonos adasına giden Hayek, verdiği pozları sosyal medya hesabına ekledi.