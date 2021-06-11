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Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

DÜZCE'de yaşayan Suat Nezir, arkadaş tavsiyesi üzerine bakım ve onarım işine yöneldiği "Anadol" marka otomobillere adeta yeniden hayat veriyor.

Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

Çocukluk yıllarında Düzce Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Nezir, daha sonra dükkan açtı.

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Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

Çevresinde "Dede Suat" olarak tanınan Nezir, 35 yıl önce arkadaş tavsiyesi üzerine "Anadol" marka otomobillerin bakım ve onarım işine yöneldi.

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Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

İlerlemiş yaşına rağmen yanında çırak veya yardımcı çalıştırmayan Nezir, Türkiye genelinden kendisine getirilen otomobilleri durumlarına göre 1-3 ay arasında fabrikadan çıkmışçasına yeniliyor.

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Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

Suat Nezir, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" marka otomobillerin tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti...

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