Yaşını duyan inanmıyor bir kere yaptı kurtulamadı! 'Dede Suat' hayat veriyor

Suat Nezir, 1950'de işe başladığını ve ilk dönemlerde otobüs tamir ettiğini söyledi. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 1986'da itibaren "Anadol" marka otomobillerin tamir ve bakımını yapmaya başladığını anlatan Nezir, şöyle devam etti...