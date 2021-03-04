Yaşını duyan inanamadı! Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan sosyal medyada olay oldu
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet'in Ela'sının yaşını sosyal medyada olay oldu
İlk bölümü 24 Şubat'ta seyirciyle buluşan Fox TV'nin iddialı dizisi Masumiyet, dün akşam yayınlanan 2. bölümünde, yaşadığı felaket sonrası ölüm kalım savaşı veren Ela'nın hikayesi seyirciyi yine ekran başına kilitledi.
Masumiyet'te yanlış bir adama aşık olan Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın yaşı ise sosyal medyada olay oldu.
İlayda Alişan'ın dizide 19 yaşındaki bir genç kızı canlandırmasına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
İlayda Alişan'ın 25 yaşında olup 19 yaşındaki bir karakteri canlandırmasına izleyenler yaşının hikayenin inandırıcılığını olumsuz etkilediğini belirtti.