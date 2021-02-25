Yasin Obuz'un Şeyma Subaşı paylaşımı Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hemen sildi

MasterChef 2019 ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz, yurt dışı tatilini tercih etti. Obuz, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da olduğu Miami'yi tercih etti. Yasin, Miami'de Subaşı ile bir araya geldi.